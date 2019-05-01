Экс-премьера Берлускони срочно прооперировали в Италии

Его прооперировали из-за кишечной непроходимости.

Бывший премьер Италии и медиамагнат Сильвио Берлускони перенес хирургическую операцию из-за кишечной непроходимости.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам его пресс-службы, операция прошла успешно и через несколько дней 82-летнего политика выпишут из больницы. Там сообщили, что ночью 29 апреля Берлускони пожаловался на сильные боли в животе и поэтому его пришлось госпитализировать.

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Во время осмотра врачи нашли закупорку в тонком кишечнике, что вызывает непроходимость, а потому пришлось провести операцию.

Госпитализация Берлускони заставила поднять вопрос о целесообразности баллотирования в Европейский парламент на выборах в конце мая после длительного запрета на занятие государственных должностей.

Напомним, в январе скандальный итальянский политик и медиамагнат Сильвио Берлускони объявил, что будет баллотироваться в Европейский парламент на выборах 2019 года. Стоит отметить, что действующий председатель Европарламента Антонио Таяни считается достаточно близким к 82-летнему Берлускони и в свое время работал его пресс-секретарем.