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В Китае разъяренный лебедь едва не утопил в озере пса

18:22, 21 ноября 2019
Курьёзы
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Лебедь едва не утопил собаку в озере \ скриншот с видео

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Видеоролик с инцидентом опубликовала хозяйка пса. Щенок прыгнул в воду и решил поплавать. Внезапно к нему подлетел черный лебедь и стал прогонять со своей территории.

Птица клевала собаку, а крыльями постоянно била ее по голове. Напуганный пес спасался бегством, пытаясь уплыть. Лебедь преследовал своего врага до самого берега. К счастью, четвероногому удалось отбиться от назойливой птицы. Лебедь уплыл в глубь озера после того, как пес собирался выйти из воды.

Крылатый драчун уже атаковал четвероногого в пруду в прошлом году.

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Теги: #собака#лебедь