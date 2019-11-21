В Китае разъяренный лебедь едва не утопил в озере пса
18:22, 21 ноября 2019Курьёзы
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Лебедь внезапно напал на пса, который во время прогулки прыгнул в озеро.
Лебедь едва не утопил собаку в озере \ скриншот с видео
В Китае золотой ретривер чуть не утонул в озере из-за нападения лебедя.
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Видеоролик с инцидентом опубликовала хозяйка пса. Щенок прыгнул в воду и решил поплавать. Внезапно к нему подлетел черный лебедь и стал прогонять со своей территории.
Птица клевала собаку, а крыльями постоянно била ее по голове. Напуганный пес спасался бегством, пытаясь уплыть. Лебедь преследовал своего врага до самого берега. К счастью, четвероногому удалось отбиться от назойливой птицы. Лебедь уплыл в глубь озера после того, как пес собирался выйти из воды.
Крылатый драчун уже атаковал четвероногого в пруду в прошлом году.
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