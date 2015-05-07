В японском отеле появились "номера плача"

Номера были созданы для того, что гости могли дать волю своим чувствам в комфорте, пишет lenta.ru.

Руководство отеля отметило, что такие номера помогут дамам снять стресс или преодолеть любые эмоциональные переживания.

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«Номера плача» оснащены роскошными салфетками, чтобы женщины могли вытирать слезы так, чтобы их глаза не опухли на следующее утро. Чтобы стимулировать эмоции, в комнатах представлена коллекция грустных комиксов манга и фильмов, которые заставляют расплакаться. В частности, гостьи отеля могут посмотреть «Форест Гампа».

Стоимость «номера плача» составляет 10 тысяч йен за ночь (около 83 долларов).