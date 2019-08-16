В сети высмеяли памятник главарю "ДНР" Захарченко (фото)

В ряде пабликов было обнародовано фото памятника Захарченко с подписью "Скоро в Донецке".

Памятник главарю "ДНР" Александру Захарченко вызвал волну негатива даже у сторонников "республики".

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Об этом свидетельствует реакция соцсетей на появившееся фото памятника, передает "ОстроВ".

Сегодня, 16 августа, в сетях в ряде пабликов было обнародовано фото памятника Захарченко с подписью "Скоро в Донецке".

Реакция в сепаратистских группах не заставила себя ждать: "Вообще не похож!", "Ужас!", "В руках у него должна быть куриная ножка", "Чё вы с Батей сотворили?", "Скульптора на мыло!", " Я так понял, памятник Сашку сделали украинские ДРГ?", "Это бывший Ленин?", "На мистера Бина похож. Захар был другой".

Ранее сообщалось, что оккупационные власти решили создать на месте гибели главаря "ДНР" Александра Захарченко масштабный мемориальный комплекс.

Захарченко был ликвидирован в расположенном на бульваре Пушкина в оккупированном Донецке кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.