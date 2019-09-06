Имеет право: во Франции суд разрешил кукарекать петуху, на которого жаловались соседи (видео)

На защиту горластого певца стали тысячи незнакомцев.

Во Франции суд разрешил кукарекать петуху Морису, на которого жаловались жители маленького городка.

Читайте такжеБорис Джонсон завел себе щенка (фото)Как говорится в сюжете ТСН, распри вокруг петуха не утихают уже несколько лет. На его владелицу подали в суд супруги-пенсионеры, что живет рядом. Их донимали громкие крики птицы в 04:00, поэтому требовали прекратить их. А еще хотели компенсацию за моральный ущерб 1000 евро.

В итоге, на защиту горластого певца стали тысячи незнакомцев, и впоследствии суд все же вынес приговор: Морису позволено встречать рассвет громким кукареканьем.

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