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В Одессе после неудачного ограбления вор выпил коньяк и съел продукты хозяина квартиры

14:36, 06 сентября 2019
Курьёзы
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За неудачную попытку кражи рецидивисту грозит до шести лет тюрьмы / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел в Суворовском районе города.

В частности, неоднократно судимый 28-летний одессит проник в квартиру местного жителя, расположенную на 13-м этаже высотного жилого дома. Закрывшись в квартире, он собрал ценное имущество и уже собирался скрыться, но домой неожиданно вернулся владелец жилья.

«После нескольких неудачных попыток открыть входную дверь потерпевший понял, что в квартире находятся посторонние и позвал на помощь соседей, а те позвонили в полицию», - рассказали в главке.

Поняв, что за дверью находятся люди, правонарушитель решил бежать через окно. Для этого он взялся мастерить канат из полотенец и простыней. Однако «подручные материалы» закончились, а длины веревки не хватало, чтобы спуститься с высоты.

«Только приезд полицейских, оперативно прибывших по вызову, заставил горе-вора «сдаться». Услышав за дверью требование правоохранителей выйти из квартиры, злоумышленник наспех выпил хозяйский коньяк, закусил его же продуктами и открыл дверь», - рассказали в полиции.

Вчера фигуранта задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За неудачную попытку кражи ему грозит до шести лет заключения.

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Теги: #квартира#задержание#ограбление#Одесапогода в Одессе