"Шуфутинский крадется": лучшие мемы о 3-м сентября (видео)

День, когда весь интернет вспоминает Шуфутинского, настал.

За последние пару лет песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже успела стать мемом, и в этот день пользователи соцсетей массово вспоминают ее в различных шутках.

Сегодня легендарная композиция празднует 26-й день рождения.

При этом советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский опубликовал в Instagram видеообращение, в котором напомнил о приближении 3 сентября. Музыкант подчеркнул, что не хочет быть в этот день «совсем один».

«Дорогие мои друзья, совсем скоро - третье сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами», - заявил Шуфутинский.

Именно поэтому на 3-е сентября артист запланировал концерт в Москве.

Ну, а для тех, кто попасть на него не сможет мы собрали лучшие мемы и шутки про этот знаменательный день.



