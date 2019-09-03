"Шуфутинский крадется": лучшие мемы о 3-м сентября (видео)
За последние пару лет песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже успела стать мемом, и в этот день пользователи соцсетей массово вспоминают ее в различных шутках.
Сегодня легендарная композиция празднует 26-й день рождения.
При этом советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский опубликовал в Instagram видеообращение, в котором напомнил о приближении 3 сентября. Музыкант подчеркнул, что не хочет быть в этот день «совсем один».
Пока так #3сентябряpic.twitter.com/dYhxyP1rRP— диванный ворчун (@tvevz) September 2, 2019
«Дорогие мои друзья, совсем скоро - третье сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами», - заявил Шуфутинский.
Именно поэтому на 3-е сентября артист запланировал концерт в Москве.
Ну, а для тех, кто попасть на него не сможет мы собрали лучшие мемы и шутки про этот знаменательный день.
1 день #3сентябряpic.twitter.com/PZycDJQXNy— BoredOutsider (@TheBoredOutman) September 2, 2019
#3сентябряpic.twitter.com/SnFYFRpOcO— Anna Scharoglazova (@derBudaika) September 1, 2019
Я свайпну влево календарь и снова #3сентября *напеватьподмузыку #мирменяется#21век— Воробушек (@Liliya_Tsv) September 1, 2019
Все уж забыли, а я напомню: оно близко #3сентябряpic.twitter.com/GAzLxfG7Ve— Maks (@Maks_facto) August 29, 2019
#баян#3сентябряpic.twitter.com/von3cAb6Qa— Zvalya (@valyanote) September 2, 2019
#3Сентября Шуфик, такой Шуфик pic.twitter.com/1f92yvDwfX— Дуршлаг (@durshlagio) September 3, 2018
#3сентября— @LUXAN (@KartoshkaUA) September 1, 2019
Осень: *приходит* pic.twitter.com/3zo7jukRv3
#3сентябряpic.twitter.com/IrGgMSg4Li— Сливников Михаил (@Slivnikov) September 1, 2019
- А Шуфутинский выйдет?— Эдвард Руки-крюки (@hand_a_hook) August 30, 2019
- Нет, ему скоро календарь переворачивать.#3сентября#КострыРябин