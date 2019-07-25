Слишком горячо: в Нидерландах полиция отказалась гоняться за преступниками в жару

Однако правоохранители "с удовольствием возобновят преследование", как только температура опустится ниже 20°.

Полицейские в Нидерландах отказались бегать за преступниками в связи со слишком высокой температурой, которая наблюдается в это лето.

Соответствующее сообщение появилось на странице нидерландских полицейских в Facebook.

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Они, в частности, отметили, что не будут заниматься в жару пешими погонями, попросив правонарушителей не бежать в случае соответствующего призыва с их стороны, а оставаться стоять на месте.

При этом полицейские подчеркнули, что "с удовольствием возобновят преследования", если температура опустится ниже 20°.

Как сообщал УНИАН, Европа страдает от сильной жары. Так, на территории 20 департаментов на севере и северо-востоке Франции из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", наивысший, уровень тревоги.