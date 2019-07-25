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Слишком горячо: в Нидерландах полиция отказалась гоняться за преступниками в жару

17:21, 25 июля 2019
Курьёзы
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Нидерландские полицейские приостанавливают погони за преступниками / фото: facebook/politiezaanstreek

Соответствующее сообщение появилось на странице нидерландских полицейских в Facebook.

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Они, в частности, отметили, что не будут заниматься в жару пешими погонями, попросив правонарушителей не бежать в случае соответствующего призыва с их стороны, а оставаться стоять на месте.

При этом полицейские подчеркнули, что "с удовольствием возобновят преследования", если температура опустится ниже 20°.

Как сообщал УНИАН, Европа страдает от сильной жары. Так, на территории 20 департаментов на севере и северо-востоке Франции из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", наивысший, уровень тревоги.

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Теги: #Голландия#непогода в Украине#полицейские#погода в Европе