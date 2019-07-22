В Днепре неиспользованные бюллетени погасили топором (видео)

Обычно правый нижний угол бюллетеня отрезают ножницами.

В Днепре на одном из избирательных участков неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором.

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Видео, на котором видно, как члены комиссии используют топор, опубликовала в Facebook гражданская сеть ОПОРА.

Согласно закону, погасить неиспользованный избирательный бюллетень нужно путем отделения его правого нижнего угла. "Обычно их отрезали ножницами", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным обработки 41,70% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах.