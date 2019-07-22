В Днепре неиспользованные бюллетени погасили топором (видео)
09:49, 22 июля 2019Курьёзы
233 0
Обычно правый нижний угол бюллетеня отрезают ножницами.
В Днепре на одном из избирательных участков неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором.
Читайте такжеПартия Порошенко победила на выборах в Раду в заграничном округе
Видео, на котором видно, как члены комиссии используют топор, опубликовала в Facebook гражданская сеть ОПОРА.
Согласно закону, погасить неиспользованный избирательный бюллетень нужно путем отделения его правого нижнего угла. "Обычно их отрезали ножницами", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по данным обработки 41,70% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter