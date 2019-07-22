цей матеріал доступний українською

В Днепре неиспользованные бюллетени погасили топором (видео)

09:49, 22 июля 2019
Курьёзы
233 0

В Днепре на одном из избирательных участков неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором. 

Читайте такжеПартия Порошенко победила на выборах в Раду в заграничном округе

Видео, на котором видно, как члены комиссии используют топор, опубликовала в Facebook гражданская сеть ОПОРА.

Согласно закону, погасить неиспользованный избирательный бюллетень нужно путем отделения его правого нижнего угла. "Обычно их отрезали ножницами", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным обработки 41,70% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#Рада#выборыпогода в Днепре