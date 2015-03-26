McDonald’s выпустил коллекцию одежды (фоторепортаж)

Линию одежды запустили в Стокгольме (Швеция) в начале этой недели, сообщает espreso.tv со ссылкой на Metro.

McDonald’s предлагает не только одежду с БигМаками, но и постельное белье, обувь, обои и даже костюм для домашнего животного.

Читайте такжеMcDonald`s для восстановления популярности масштабно обновит меню

Тематическая коллекция продается в шведском онлайн-магазине Big Mac.

Запуск коллекции состоялся в рамках кампании imlovingit24, которая проходила по всему миру. В частности, в Мадриде собрали огромный пазл "БигМак", подобные акции состоялись в Сиднее и в Лондоне.

Ранее УНИАН сообщал, что в американском McDonald’s продавали Happy Meal с героином.