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Продают за 5,5 тысяч: в сети начали торговать автографами Зеленского (фото)

10:44, 24 апреля 2019
Курьёзы
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Владимир Зеленский / REUTERS

На крупной украинской платформе онлайн-объявлений о купле-продаже-обмене Olx начали торговать автографами Владимира Зеленского – шоумена и телеведущего, одержавшего победу на выборах президента.

Так, самый дорогой лот продают за 5,5 тысячи гривень. Продавец из Алексеевки разместил объявление 19 апреля.

Самый дорогой лот продают за 5,5 тысячи гривень / Olx

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Не столь предприимчивый продавец из Днепра желает получить за автограф Зеленского  500 гривень. Продавец из Харькова за автограф Зеленского и его коллеги Юрия Крапова на фирменном бланке Вечернего Квартала требует 2 тысячи гривень.

 Как сообщал УНИАН, Зеленский победил во втором туре президентских выборов с рекордным результатом в 73,22% голосов.

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Теги: #Владимир Зеленский