На Киевщине избиратель "отличился" выходкой с бюллетенем, история получила неожиданный финал (фото)

Продолжается следствие. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На одном из избирательных участков города Кагарлык Киевской области местный житель получил бюллетень для голосования. Однако из кабинки для голосования он направился сразу к выходу, не бросив его в урну.

Это заметили члены избирательной комиссии и пытались самостоятельно его остановить. Но мужчина сел на велосипед и скрылся в неизвестном направлении. После этого члены УИК обратились к правоохранителям с соответствующим заявлением, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

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Уже через несколько минут правоохранители прибыли к месту жительства правонарушителя, но входную дверь никто не открывал.

"Дверь открыла женщина, которая оказалась женой пропавшего мужа. Она добровольно выдала сотрудникам полиции два экземпляра бюллетеней, на которых были указаны даты выборов президента Украины – 31 марта и 21 апреля", - говорится в сообщении.

По факту незаконного использования избирательного бюллетеня работники Кагарлыцкого отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более чем один раз) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.