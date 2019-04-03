Власти Зимбабве закупили элитные парики для судей на 120 тысяч фунтов стерлингов

Местные власти не стали мелочиться и сделали заказ у лондонской компании Stanley Ley, которая уже более 100 лет является эксклюзивным производителем и поставщиком аксессуаров для всей судебной системы Британии.

На фоне многочисленных финансовых и экономических проблем в стране власти Зимбабве решили непременно обеспечить своих судей настоящими судейскими париками ручной работы.

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Как сообщает The Times, в то время как ряд африканских государств, включая Южную Африку и Кению, отказался от этого атрибута британской судебной системы, в Зимбабве решили сохранить традицию, передает kommersant. При этом местные власти не стали мелочиться и сделали заказ у лондонской компании Stanley Ley, которая уже более 100 лет является эксклюзивным производителем и поставщиком аксессуаров для всей судебной системы Великобритании.

Мастера Stanley Ley изготавливают судейские парики вручную из конского волоса, на каждый уходит до двух недель работы, поэтому эти изделия стоят недешево - от 1329 до 2495 фунтов стерлингов. Зимбабвийские власти заказали сразу 64 парика по 1850 фунтов стерлингов каждый.

Таким образом, заказ обошелся почти в 120 тыс. фунтов стерлингов. Часть париков уже доставлена в Зимбабве.

Однако на фоне продолжающегося экономического кризиса в стране этот шаг вызвал у зимбабвийцев недоумение. Представитель международного комитета юристов Арнольд Цунга заявил, что при бедственном состоянии зимбабвийских судов власти «находят деньги для париков, которые стоят тысячи фунтов». «Это отвратительно», - добавил он. А работающий сейчас юристом в Лондоне уроженец Зимбабве Ллойд Масипа называет приверженность соотечественников к атрибутам колониального прошлого «странной». «Многие зимбабвийские институты застряли в прошлом. Мы боролись против британцев за нашу свободу, но сейчас мы навязываем сами себе многие из тех традиций, которые даже британцы уже не всегда соблюдают», - заметил он.