Президент Зимбабве открыл памятник самому себе (фото)
В столице Зимбабве Хараре состоялась церемония открытия памятника президенту страну Роберту Мугабе. На мероприятии присутствовал и сам 92-летний глава государства.
Четырехметровая каменная статуя, созданная местным скульптором Домиником Бехурой, изображает Мугабе в очках и с усами, его рука поднята и сжата в кулак, сообщает Русская служба Би-би-си.
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Согласно сообщению, памятник вызвал шквал критики и насмешек в социальных сетях. Некоторые пользователи сравнивали его с персонажем комиксов про Супермена, а один из активистов назвал памятник "скульптурным оскорблением" президента.
President Mugabe’s statue sparks debate on Twitter #MugabeStatuehttps://t.co/g08Xoco40Ppic.twitter.com/5mJcjno55J— CCTV Africa (@cctvnewsafrica) 12 вересня 2016 р.
Сам скульптор в ответ на критику заявил, что работал очень старательно, однако результат получился не таким, каким ожидали.
Работу похвалил и Мугабе, который назвал посвященную себе статую "замечательным искусством".
В конце августа в столице Хараре прошли массовые акции протеста, которые полиция разогнала, применив слезоточивый газ и водяные пушки.
Роберт Мугабе, бессменно правящий страной с 1980 года (сперва в должности премьера, а с 1987 года президента), заявил, что в Зимбабве не будет "арабской весны".