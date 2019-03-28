Самый уродливый пес скончался в Британии (фото)

Его хозяйка Сторм Шайлер из Уэльса (Великобритания) сообщила, что пес умер от панкреатита.

Самый уродливый пес Британии по кличке Чейз, страдавший от катаракты и живший практически без зубов, скончался в преклонном возрасте 16 лет.

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Об этом сообщает BBC. В 2017 году этот китайский карликовый терьер занял третье место на Всемирном конкурсе самых уродливых собак, который проводился в Калифорнии (США).

Его хозяйка Сторм Шайлер из Уэльса (Великобритания) сообщила, что пес умер от панкреатита. По ее словам, Чейз был очень жизнерадостным существом, несмотря на свое выдающееся уродство и плохое здоровье.

«До самого конца он не терял эту искру. Он был маленькой собачкой с большой душой, и другого такого не будет», - сказала Шайлер.

Она призналась, что никак не рассчитывала на какой-либо собачий приз, когда покупала Чейза у собаковода. Чейз победил на конкурсе благодаря катаракте на правом глазу и способности передвигаться как краб.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году победителем конкурса стала самка английского бульдога по кличке Жа Жа.