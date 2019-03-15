В Индии снимут римейк культового фильма «Форест Гамп»

Оригинальная лента Роберта Земекиса с Томом Хэнксом вышла в 1994 году, и стала коммерческим хитом.

Индийский актер и режиссер Аамир Хан сыграет главную роль в индийском римейке культового американского фильма Роберта Земекиса «Форест Гамп». Читайте также"Рэйден" и "Скорпион" в африканской деревне: в Гане сняли забавную пародию на Mortal Kombat Как сообщает Hollywood Reporter, фильм получит название Lal Singh Chadha и выйдет на хинди. Режиссером выступит постановщик Адваит Чандан (Advait Chandan). Старт сьемок намечен на осень этого года. Оригинальная лента Роберта Земеикса с Томом Хэнксом вышла в 1994 году, и стала коммерческим хитом. Ее также тепло встретили критики. Фильм взял шесть «Оскаров», включая премии за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

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