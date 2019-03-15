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В Индии снимут римейк культового фильма «Форест Гамп»

11:07, 15 марта 2019
Курьёзы
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В Индии переснимут "Фореста Гампа" / фрагмент фильма "Форест Гамп", Скриншот - Youtube

Индийский актер и режиссер Аамир Хан сыграет главную роль в индийском римейке культового американского фильма Роберта Земекиса «Форест Гамп».

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Как сообщает Hollywood Reporter, фильм получит название Lal Singh Chadha  и выйдет на хинди. Режиссером выступит постановщик Адваит Чандан (Advait Chandan).

Старт сьемок намечен на осень этого года.

Оригинальная лента Роберта Земеикса с Томом Хэнксом вышла в 1994 году, и стала коммерческим хитом.

Ее также тепло встретили критики. Фильм взял шесть «Оскаров», включая премии за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

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Теги: #кино#мир