В Испании неизвестный благодетель подбрасывает жителям села деньги (видео)

В конвертах, которые подбрасывал благотворитель, было от 50 до 100 евро.

Неизвестный благодетель подбрасывает жителям испанского села Вильяррамъель конверты с деньгами.

Конверты с суммами от 50 до 100 евро жители села находят в почтовых ящиках или же просто под дверью, говорится в сюжете ТСН. За неделю "Робин Гуд", как его называют местные, подложил деньги 14-ти адресатам.

Между собой эти люди не связаны. Среди них пары с детьми, семьи без детей и пенсионеры.

Некоторые сразу пошли в банк проверять, настоящие ли деньги, кто-то обратился в полицию, однако там рассматривать дело не стали, поскольку ничего противозаконного в этом нет.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 69-летняя женщина одурачила афериста под видом банковского работника, сказав ему коды доступа к своей карте, с которой предварительно сняла все деньги.