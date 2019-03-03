Россиянка поздравила Илона Маска с запуском Crew Dragon, а он снова ответил по-русски

Ранее американский бизнесмен отреагировал на шуточный твит российского телеканала словами "хаха офигенно".

Пользовательница твиттера из Москвы Катя Павлюченко отправила поздравление главе компании SpaceX Илону Маску по случаю успешного запуска космического корабля Crew Dragon и его стыковки с Международной космической станцией.

В своем твите, она также посетовала на то, что «Роскосмос» вряд ли поздравит своих конкурентов из SpaceX с этим событием.

Спасибо за добрые слова! — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

«Не думаю, что Рогозин или Роскосмос поздравят вас, они никогда так не делают, и это расстраивает. Поэтому позвольте заверить вас, что все космические энтузиасты из России рады наблюдать успешную стыковку Crew Dragon и шлют поздравления всей вашей команде».

Маск неожиданно ответил Павлюченко, поблагодарив ее по-русски.

Напомним, ранее американский бизнесмен отреагировал на шуточный твит российского телеканала словами «хаха офигенно».