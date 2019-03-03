Россиянка поздравила Илона Маска с запуском Crew Dragon, а он снова ответил по-русски
Пользовательница твиттера из Москвы Катя Павлюченко отправила поздравление главе компании SpaceX Илону Маску по случаю успешного запуска космического корабля Crew Dragon и его стыковки с Международной космической станцией.
В своем твите, она также посетовала на то, что «Роскосмос» вряд ли поздравит своих конкурентов из SpaceX с этим событием.
Спасибо за добрые слова!— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019
«Не думаю, что Рогозин или Роскосмос поздравят вас, они никогда так не делают, и это расстраивает. Поэтому позвольте заверить вас, что все космические энтузиасты из России рады наблюдать успешную стыковку Crew Dragon и шлют поздравления всей вашей команде».
Маск неожиданно ответил Павлюченко, поблагодарив ее по-русски.
Напомним, ранее американский бизнесмен отреагировал на шуточный твит российского телеканала словами «хаха офигенно».