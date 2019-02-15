В Словении депутат сложил полномочия после кражи сэндвича из магазина

Депутат извинился и назвал свое поведение «социальным экспериментом».

Депутат правящей партии парламента Словении «Список Марьяна Шареця» Дарий Крайчич сложил свои полномочия после кражи сэндвича из магазина в Любляне.

Как пишет ВВС, он отметил, что работники магазина его игнорировали, поэтому он решил уйти не заплатив.

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Крайчич рассказал местным СМИ, что в магазине его игнорировали, «обращались как с воздухом», поэтому он решил проверить систему безопасности и вышел с сэндвичем на улицу.

«Я простоял, наверное, минуты три у прилавка», — сказал Дарий, добавив, что трое работников разговаривали между собой.

Кража осталась незамеченной — «никто не шел за мной, не кричал».

Сначала он рассказал о ситуации в форме шутки своим коллегам на заседании комитета — те посмеялись. Впрочем, председатель фракции Бран Голубович осудил поведение депутата и назвал ее «неприемлемой».

Сам депутат извинился и назвал свое поведение «социальным экспериментом».

Председатель фракции заявил, что Крайчич взял на себя всю ответственность и по собственному желанию сложил депутатские полномочия — «соответственно высоких этических стандартов партии».