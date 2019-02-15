В Сети выпустили клип-пародию про кандидатов в президенты на основе хита группы Kazka

В пародии представлены два кандидата в президенты Украины.

В Сети выпустили клип-пародию про кандидатов в президенты Украины на основе хита группы Kazka "Плакала".

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале "Мюсли Кличка".

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"Відсиділа і знов, фіалка розцвіла, заляпала країну плакатами. Так хочу щоб хоч раз я всіх перемогла, та відчуваю - знову прокакаю", - поет в клипе образ, похожий на Тимошенко (текст приведен на языке оригинала в клипе - ред.).

"Обрали ви 5 років тому Петра. (...) Я був міліонер, тепер - міліардер, за це вам українці вам дякую. Кредитів я набрав, а вам усім тепер сто років віддавати, і плакати", - поет персонаж, похожий на Порошенко.

"Хоч голосуй за Ю, хоч голосуй за П, у списках ми усі - однакові. Ведемо ми країну прямою дорогою в Ж, так що рішай щоб потім - не плакати", - заканчивают вместе песню герои пародии.

Видео: МЮСЛИ КЛИЧКА

В ходе посещения Порошенко харьковской филармонии произошел очередной инцидент с участием президента Петра Порошенко.