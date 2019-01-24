"Пиджак в ширинке": Порошенко развеселил соцсети нестандартным "луком" (фото)

Фото было сделано на встрече в Иерусалиме со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

Президент Украины Петр Порошенко снова вышел на публику во время визита в Израиль в неопрятном виде.

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На фото можно увидеть, что Петр Порошенко в сопровождении супруги Марины вышел в свет в темно-костюме, белой рубашке и полосатом галстуке. Его пиджак выглядел так, словно он заправлен через ширинку в трусы, но сам президент, судя по всему, не замечает этого.

Фото, которое было сделано на встрече в Иерусалиме со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, было опубликовано на официальном сайте президента.

Позже фотография была удалена с официального сайта президента, однако снимок успел разойтись по Сети. Пользователи высмеяли украинского президента после появления фотографии.

"Интересно, спит он тоже в бронежилете, под пижамкой?", - заметил Александр Дубинский.

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