«Вот так ирония»: Интернет смеется над Трампом с туалетной бумагой на ботинке (видео)

Конечно же, пользователи сети не упустили возможность высмеять самого влиятельного лидера мира.

Президент США Дональд Трамп вызвал бурю насмешек, поднявшись на борт «номер один» с куском туалетной бумаги, который прицепился к его ботинку.

Видео с неудобной ситуацией мгновенно расползлось по интернету. При этом, на нем видно, что ни сам Трамп, ни его подчиненные не заметили белый вонючий «флажок» на его подошве. А если даже кто и заметил бумагу, то президенту о нем никто не сказал.

«Даже вашим сотрудникам безразлично, есть ли у вас туалетная бумага на обуви», - написал в Twitter пользователь Mary Mo.

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«Это ирония. Он превратил эту страну в дерьмо», - написал пользователь Steve Crandall.

Это уже не первый конфуз, который произошел с Трампом у президентского самолета. Как-то он не заметил целый лимузин, который был припаркован прямо у трапа, и пошел себе в другую сторону. А в другой раз президент США неудачно пытался надеть фуражку на американского военного после того, как головной убор сдул сильный ветер.