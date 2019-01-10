Во Флоренции туристу продали мороженое за 25 евро, заведение оштрафовали на 2 тысячи

В связи с тем, что количество туристов в Италии увеличилось, серия подобных мошенничеств регулярно попадала в новости.

Во Флоренции оштрафовали на 2 тыс. евро кафе, в котором обманули тайваньского туриста, продав ему мороженое за 25 евро.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times.

Турист не соглашался с ценой, когда ему ее озвучили, но все же заплатил. Персонал после этого заявил, что "наше мороженое стоит дорого, потому что оно вкусное".

Итальянский экскурсовод тайванца вызвал полицию, которая наложила штраф после того, как стало известно, что меню заведения прятали от клиентов за прилавком.

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"Сокрытие цен очень распространено, и это привычка, которая создает плохое впечатление во всем мире, учитывая, что главными пострадавшими являются туристы", - заявил представитель полиции Элио Ковино.

В связи с тем, что количество туристов в Италии увеличилось, серия подобных мошенничеств регулярно попадала в новости.

В прошлом году в Венеции японским туристам выставили счет за обычный обед на сумму $1100. В 2017 году британский преподаватель рассказал, что вынужден был заплатить 463 евро за обед после того, как им подали устрицы, которые он не заказал.

Напомним, в свое время мэр Венеции Луиджи Бруньяро раскритиковал туристов, которые жалуются на то, что город слишком дорогой, и назвал их "скрягами".

Однако после недавнего инцидента, о котором сообщали СМИ всего мира, Бруньяро сказал, что если "позорный эпизод" будет подтвержден, то городские власти обещают наказать виновных.