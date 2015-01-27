В Индии трое студентов погибли, делая селфи на фоне поезда

В Индии трое учащихся колледжа погибли, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Times of India. Молодым людям, которые ехали из Нью-Дели в Агру, было от 20 до 22 лет.

Утром 26 января, переезжая железнодорожные пути, один из студентов предложил сделать селфи. Чтобы изображение стало более популярным в социальных сетях, было решено сфотографироваться на фоне приближающегося поезда.

Когда появился состав, трое молодых людей стали фотографировать себя. Четвертый остался в стороне и стал снимать своих друзей, делающих селфи.

Как рассказал оставшийся в живых студент, его друзья не успели вовремя уйти с железнодорожных путей. Машинист пытался остановить состав, но экстренное торможение не помогло.

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По информации издания, молодые люди ехали в Агру, чтобы посетить мавзолей Тадж-Махал и отметить один из трех главных праздников Индии — День Республики.

В этот день в стране отмечают принятие Конституции государства и переход от статуса британского доминиона к республике 26 января 1950 года.