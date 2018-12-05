В чемпионате Аргентины пес эффектно отбил мяч с линии ворот (видео)
В матче третьего аргентинского дивизиона Хувентуд Унида де Гуалегуайчу - Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо внезапно выскочившая на поле собака помешала мячу влететь в ворота одной из команд.
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Вратарь гостей пытался быстро выбить мяч на половину поля соперника, но ему это помешал сделать игрок хозяев, выставивший ногу. В результате футболист пробил по пустым воротам. Мяч в сетке не оказался: в это время по линии ворот бежала собака и отбила мяч.
Впрочем, гол все равно не был бы засчитан, так как судья еще до героического сейва собаки зафиксировал нарушение правил, передает isport.
Больше выручать гостей собака не собиралась, и хозяева одержали победу со счетом 3:0.
Как сообщал УНИАН, коза стала звездой интернета, выбежав на футбольное поле.
Ataja mejor que arqueros profesionales jajaja ! #BuenMartespic.twitter.com/pxDX7s4MJl— Pasión Fútbol (@PasionFutbol860) December 4, 2018