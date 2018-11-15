"Все нормальные мужики с эрекцией пойдут поздравлять своих женщин": экс-министр высказался об отмене 8 Марта в Украине (видео)

По словам экс-министра, все настоящие мужчины поздравляют своих женщин с 8 Марта.

Украинское правительство не имеет права решать за граждан, дарить или не дарить женщинам букеты на 8 Марта.

Об этом заявил бывший министр транспорта Евгений Червоненко в эфире политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

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"Отношение к женщинам не зависит от Вятровичей (Владимир Вятрович – директор Украинского института нацпамяти, - ред.) и прочих. Это человек, который ничего не сделал - ни WhatsApp, ни Viber, ни рабочие места. Какое право он имеет мне навязывать свое мнение? Какое право власть имеет вякать и назначать праздники, если все, за счет чего они живут и воруют, построено не ими, а теми, при ком было 8 Марта", - высказался он.

Червоненко подчеркнул, что правительство не имеет права поднимать такие вопросы, когда в Украине "холодные города", люди "теряют человеческий облик" и наша страна "скоро выйдет на первое место по туберкулезу.

"Они нам, как умалишенным, кидают вопрос: восьмое-не восьмое. Да все нормальные мужики с эрекцией пойдут поздравлять своих женщин, потому что Вятрович - это не повод для разговоров… Он просто тратит два миллиона денег", - добавил экс-министр.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что отменять или нет празднование 8 Марта в Украине, будут решать депутаты Верховной Рады.