Перейти границы дозволенного: как легализация марихуаны в Канаде поставила работодателей в неудобное положение

В частности, авиакомпании требуют, чтобы значительная часть работников не употребляла рекреационную марихуану вне работы вообще.

Канадские работодатели пытаются выработать правила, которые будут регулировать употребление марихуаны. На днях ее легализовали в стране.

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Поскольку нет достаточно научных исследований, которые бы установили «безопасную» дозу марихуаны и предвидели последствия от ее употребления, компании придерживаются осторожного подхода и выпускают очень строгие инструкции, сообщает "Голос Америки".

В частности, авиакомпании требуют, чтобы значительная часть работников не употребляли рекреационную марихуану вне работы вообще.

Для тех, кто работает в офисе, по сути, ничего не изменилось: от работников ожидается, что они будут приходить на работу в состоянии, чтобы могли выполнять свои обязанности. Если человек не имеет рецепта для медицинской марихуаны, работодатель не обязан создавать для нее особые условия, чтобы обеспечивать возможность для употребления марихуаны.

Одна из канадских медийных компаний в своих правилах для работников рассматривает три отдельные сферы: инвалидность, курение и лекарственное средство.