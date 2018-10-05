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У Ждуна появился родственник с очень грустными глазами и большим носом (фото, видео)

02:49, 05 октября 2018
Курьёзы
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Новое творение представили в Гааге / фото instagram.com/margrietvanbreevoort

Как говорится в сюжете ТСН, нидерландский скульптор Магрит ван Брифорт, автор любимца соцсетей "Ждуна", представила свою новую работу. У существа, которое первыми увидели посетители выставки в Гааге - грустные глаза, большой нос, тучное морщинистое тело – то ли шарпея, то ли тюленя, – и вполне человеческие ноги.

фото instagram.com/margrietvanbreevoort

Имени существу пока не придумали. Художница попросила подписчиков изложить свои предложения в ее Инстаграме.

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Теги: #ждун