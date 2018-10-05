У Ждуна появился родственник с очень грустными глазами и большим носом (фото, видео)
02:49, 05 октября 2018Курьёзы
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У создания - грустные глаза, большой нос, и тучное морщинистое тело.
Новое творение представили в Гааге / фото instagram.com/margrietvanbreevoort
Автор "Почекуна" представила свою новую работу.
Как говорится в сюжете ТСН, нидерландский скульптор Магрит ван Брифорт, автор любимца соцсетей "Ждуна", представила свою новую работу. У существа, которое первыми увидели посетители выставки в Гааге - грустные глаза, большой нос, тучное морщинистое тело – то ли шарпея, то ли тюленя, – и вполне человеческие ноги.
фото instagram.com/margrietvanbreevoort
Имени существу пока не придумали. Художница попросила подписчиков изложить свои предложения в ее Инстаграме.
Автор "Ждуна" представила свою новую работу
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