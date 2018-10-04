В Британии запретили рекламу популярной кофейни из-за дискредитации авокадо

Сообщается, что в рекламе якобы были призывы покупать ролл с беконом вместо авокадо.

В Британии запретили рекламу популярной кофейни Costa Coffee из-за того, что в ней якобы были призывы покупать ролл с беконом вместо авокадо.

Как сообщает BBC, в радиорекламе говорилось, что авокадо хорошо подходит для завтрака, но быстро портится, поэтому лучше выбрать рол с беконом или яичный маффин.

По-мнению двух слушателей, которые подали жалобу, такая реклама отговаривает людей от выбора свежих фруктов.

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Представители компании объяснили, что они не хотели ставить авокадо в оппозицию бекону, а просто хотели рассказать о достоинствах ролла.

Тем не менее, контролирующие органы согласились со слушателями и запретили трансляцию рекламы.

"Мы считаем, что, хотя объявление является безобидным, оно, тем не менее, предполагает, что авокадо был плохим выбором на завтрак, и что рулет из бекона или яичный маффин были бы лучшей альтернативой, и при этом не поощряет выбор авокадо", - сообщили в организации по контролю рекламных стандартов.

Согласно кодексу вещательной рекламы Великобритании, сравнение продуктов питания не должно дискредитировать овощи и фрукты, чтобы не поощрять вредные привычки питания.

Как сообщал УНИАН, украинская сеть аптек запустила странную рекламу и возмутила украинцев.