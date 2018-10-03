Сексизм, стереотипы и презервативы: сеть аптек возмутила украинцев странной рекламой (видео)
Украинская сеть аптек запустила странную рекламу своей новой акции "Трахтебедох", которая перенасыщена сексизмом и стериотипами о восточно культуре.
Тем не менее, за неделю ролик успел стать вирусным и разошелся по просторам интернета. Само видео опубликовано на Youtube-канале компании.
В видео провизоры в восточных костюмах танцуют и поют о новой акции. Иногда у женщин появляется борода, что отсылает к сказке о старике Хоттабыче.
Читайте также"Не обещаю увеличения размера": в Грузии кандидат в президенты разместил рекламу на порносайте
Также в одном кадре присутствует маленькая девочка, на фоне которой появляются лестные комментарии об акции (как в трансляциях в Instagram), в том числе и о презервативах и лубрикантах.
Многие пользователи соцсетей рекламу не оценили. Некоторые даже отмечают, что такое видео оскорбляет работников аптек.
"Как это развидеть?", "Когда рекрамщики злоупотребляют лекарствами", "Трэш какой-то", "Зачем я это посмотрел", "Ужасная реклама, мне бы было стыдно такое выставлять на показ всеобщего обозрения", "когда аптека похожа на бордель и зоомагазин одновременно", "Вы вообще понимаете, что вы такой "рекламой" унижаете своих провизоров?", - пишут в комментариях под видео.
Однако некоторые комментаторы предполагают, что целью создания такой рекламы было сделать её вирусной.
"Хороший вирус ролик", "Отличная реклама", "Креативно, нестандартно, прикольно", "Нормас, вирусняк. Сознательная работа в жанре треш", - отмечают в комментариях.
За неделю ролик успел набрать 200 тысяч просмотров.
Как сообщал УНИАН, украинцев возмутила откровенная детская фотосессия для Одесской недели моды.