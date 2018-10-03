Сексизм, стереотипы и презервативы: сеть аптек возмутила украинцев странной рекламой (видео)

Видео стало вирусным и за неделю набрало более 200 тысяч просмотров.

Украинская сеть аптек запустила странную рекламу своей новой акции "Трахтебедох", которая перенасыщена сексизмом и стериотипами о восточно культуре.

Тем не менее, за неделю ролик успел стать вирусным и разошелся по просторам интернета. Само видео опубликовано на Youtube-канале компании.

В видео провизоры в восточных костюмах танцуют и поют о новой акции. Иногда у женщин появляется борода, что отсылает к сказке о старике Хоттабыче.

Читайте также"Не обещаю увеличения размера": в Грузии кандидат в президенты разместил рекламу на порносайте

Также в одном кадре присутствует маленькая девочка, на фоне которой появляются лестные комментарии об акции (как в трансляциях в Instagram), в том числе и о презервативах и лубрикантах.

Многие пользователи соцсетей рекламу не оценили. Некоторые даже отмечают, что такое видео оскорбляет работников аптек.

"Как это развидеть?", "Когда рекрамщики злоупотребляют лекарствами", "Трэш какой-то", "Зачем я это посмотрел", "Ужасная реклама, мне бы было стыдно такое выставлять на показ всеобщего обозрения", "когда аптека похожа на бордель и зоомагазин одновременно﻿", "Вы вообще понимаете, что вы такой "рекламой" унижаете своих провизоров?", - пишут в комментариях под видео.

Однако некоторые комментаторы предполагают, что целью создания такой рекламы было сделать её вирусной.

"Хороший вирус ролик", "Отличная реклама", "Креативно, нестандартно, прикольно", "Нормас, вирусняк. Сознательная работа в жанре треш", - отмечают в комментариях.

За неделю ролик успел набрать 200 тысяч просмотров.

Как сообщал УНИАН, украинцев возмутила откровенная детская фотосессия для Одесской недели моды.