В Чорткове избили журналиста за пост в поддержку установленного в центре города туалета

Инициатива местных властей по установлению в центре Чорткова уборной разделила жителей города.

На Тернопольщине за сообщение в соцсетях избили журналиста районной газеты.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, инцидент произошел в Чорткове из-за установленного в центре города туалета. Одни жители райцентра одобрили такую инициативу местных властей, другие возмущались, мол, уборной – не место посреди центра Чорткова.

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В соцсетях представитель местной газеты поддержал инициативу властей, тогда как другой чортковчанин был против уборной и пригрозил поквитаться с оппонентом при встрече.

Когда журналист шел по городу, мужчина встретил его и ударил кулаком в лицо. Потерпевший об инциденте сообщил в полицию.

Правоохранители внесли данный факт в ЕРДР по ст. 125 ч. 1 УКУ (умышленное легкое телесное повреждение).

Отметим, уборная в центре Чорткова стала настоящим "туалетом раздора" для горожан. Так, о планах установить в городе туалет объявили еще в начале лета 2018 года. Тогда же назвали стоимость конструкции - около 650 тысяч гривен. Однако до сентября в городе продолжались бурные споры, где именно следует установить уборную.

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