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Массовая драка на чеченской свадьбе попала на видео

16:03, 18 сентября 2018
Курьёзы
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"Суровая чеченская свадьба", - подписал ролик пользователь Facebook Адам Оздоев.

Пользователь из Грозного Адани Умаев написал на своей странице в Facebook, что подобные драки за право первым ехать за машиной невесты происходят у него на родине регулярно.

Как сообщал УНИАН, ранее на юниорском турнире по вольной борьбе в Краснодаре произошла массовая драка. В ней приняли приняли участие спортсмены, тренеры и зрители.

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Теги: #драка#Чечня#свадьба