Массовая драка на чеченской свадьбе попала на видео

Поводом для драки на свадьбе стало соперничество за право проехать первым за машиной невесты.

В соцсетях появилось видео массовой драки на "суровой" чеченской свадьбы. На записи также слышны выстрелы.

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"Суровая чеченская свадьба", - подписал ролик пользователь Facebook Адам Оздоев.

Пользователь из Грозного Адани Умаев написал на своей странице в Facebook, что подобные драки за право первым ехать за машиной невесты происходят у него на родине регулярно.

Как сообщал УНИАН, ранее на юниорском турнире по вольной борьбе в Краснодаре произошла массовая драка. В ней приняли приняли участие спортсмены, тренеры и зрители.