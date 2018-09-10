Неизвестный устроил гонки с полицией на поле аэропорта в Лионе (видео)

В общей сложности в погоне за нарушителем участвовали 20 автомобилей с полицейскими, жандармами и пограничниками, а также вертолет.

Неизвестный мужчина выехал на автомобиле на летное поле аэропорта французского города Лион утром в понедельник, 10 сентября.

Об этом сообщает Lyon Capitale.

По данным издания, неизвестный на сером Mercedes сначала сломал шлагбаум на въезде, а затем выехал на поле и взлетно-посадочную полосу через окна в первом терминале. Указывается, что он нанес серьезный ущерб своими действиями. Из-за инцидента самолеты, заходившие на посадку, пришлось в срочном порядке перенаправлять в другие аэропорты, вылеты также отложили.

Читайте такжеУчастник жуткого ДТП в Одессе замечен в участии в уличных гонках (видео)

В общей сложности в погоне за нарушителем участвовали 20 автомобилей с полицейскими, жандармами и пограничниками, а также вертолет. На кадрах видно, что сначала мужчина ездил по полю на машине, а затем выбежал из нее, после чего его смогли остановить. Никто при этом не пострадал, о мотивах задержанного не сообщается.

В то же время Europe1 передает, что за нарушителем полиция гналась еще на трассе возле аэропорта. Отмечается, что он ехал на высокой скорости и по встречной полосе.