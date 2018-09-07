В Харькове закрасили граффити известного художника, теперь там написана привычная похабщина (фото)

По мнению недовольных местных жителей, закрашенный рисунок – это "не искусство, а шизофрения".

6 сентября в Харькове по улице Гоголя, 2а жильцы дома под покровом ночи закрасили философское граффити украинского художника Гамлета Зиньковского.

Об этом сообщается на странице сообщества "Харьков LIVE" в Facebook.

По мнению недовольных местных жителей, закрашенный рисунок – это "не искусство, а шизофрения".

На этом история не закончилась - после уничтожения граффити на стене появилась надпись "Х*й. Так лучше?".

Нецензурную надпись быстренько замазали, но через несколько часов на том же месте появился новый текст: "Какой Харьков - такой и Бэнкси" (Зиньковского называют "украинским Бэнкси").

После этого началась полная вакханалия: за ночь к надписи про Бэнкси добавились реклама наркотиков, фраза "Х*й. Это не конец", портрет похожего на Иисуса человека, который спрашивает: "И меня закрасишь?", а также два рисунка половых органов.

Но "битва художников" видимо закончится еще не скоро. Сегодня, 7 сентября стало известно, что все надписи на стене снова закрасили. Видимо, подготовили полотно для новых творческих всплесков.

Сам Гамлет Зиньковский изданию NewsRoom рассказал, что рисунок был создан в 2016 году. По его словам, семья из соседнего дома, чьи окна выходили на рисунок, несколько раз выражала свое недовольство.

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"Честно говоря, я не знаю, что делать с этой ситуацией. Идти бить этих людей – не буду, это грозит уголовной и административной ответственностью. Подать на них в суд? Нет. Пусть город защищает мои работы, раз ими гордятся. Больше всего бесит, что мои знакомые видели, как уничтожают работу, но никто ни х...я не сделал. Так уже было в 2014 году, когда уничтожили картины в арках на Пушкинской. Раздражают вот эта тухлость людей и нежелание вмешиваться", – сказал он.

А вот и те недовольные, которым не понравилось первоначальное граффити и они его под покровом ночи решили закрасить.

Закрашивание граффити и появление нецензурных надписей на его месте вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Отличительной особенностью этого случая стало то, что ругали в соцсетях не тех, кто пишет на стене гадости, а тех, кто закрасил первоначальный рисунок.

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