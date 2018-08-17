Бэнкси о платной выставке его картин в России: «Что это, черт возьми, такое?»

Таинственного британского художника возмутило, что за то, чтобы посмотреть на его работы, требуют деньги.

Уличный художник Бэнкси возмутился проведением выставки его работ в Москве. Он подчеркнул, что никогда бы не взял деньги с людей за то, чтобы они могли посмотреть на его искусство.

Как пишет The Guardian, наиболее неоднозначной выставкой этого лета в столице России была экспозиция граффити Бэнкси. В частности, посетителям предлагали посмотреть на оригинальное полотно «Моны Лизы» в его исполнении и еще 25 работ, которые действительно написал таинственный британский художник. Организатор выставки Александр Начкебия заявил, что она «одна в своем роде».

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Она проходит в Центральном доме художников в Москве. Ее посетили уже 200 тысяч людей за два месяца. Но показ, как оказалось, состоялся даже без ведома самого автора работ. В сети сам Бэнкси прокомментировал фото с российской выставки так: «Какого черта, что это такое?». Когда ему сказали, что люди платят 20 фунтов стерлингов за то, чтобы посмотреть на его картины, художник был раздражен.

«Лучше бы это было смешно. Какой антоним к LOL?» - написал он.

Спонсорами выставки выступил целый ряд российских крупных компаний, среди которых мобильный оператор МТС. «Лаборатория Касперского» стала партнером выставки, а ряд крупных российских СМИ – информационными партнерами.

«Вы же понимаете, что ко мне это не имеет никакого отношения, правда? Я бы ни за что не брал деньги с людей за то, чтобы они увидели мое искусство», - написал Бэнкси онлайн.

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Организаторы выставки тоже публично заявили, что автор не причастен к выставке его работ. Начкебия в интервью для российского телевидения признался, что он не говорил с Бэнкси или с его представителем о выставке.

«Бэнкси всегда против выставок, которые он не организовывает сам. Относительно него, я могу сказать, что он до сих пор работает на улицах, он до сих пор повстанец, до сих пор делает очень актуальные и острые работы. Поэтому, думаю, для него это не важно», - сказал российский организатор.