Трамп показал журналистам красную карточку, подаренную президентом ФИФА (видео)

Подарок был преподнесен во время встречи Инфантино с Трампом в Овальном кабинете Белого дома в присутствии представителей прессы.

Президент США Дональд Трамп получил в подарок от главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино желтую и красные карточки, традиционно используемые в футбольных матчах.

Подарок был преподнесен во время встречи Инфантино с Трампом в Овальном кабинете Белого дома в присутствии представителей прессы, сообщает "Новое время" со ссылкой на FoxNews.

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"Это может быть полезно для вас. Судьи в футболе имеют желтые и красные карточки. Желтая карточка - это предупреждение", - сказал Инфантино, достав после этого красную и добавив, что она нужна, "если вы хотите дисквалифицировать кого-нибудь".

Трамп взял красную карточку в руки и показал ее журналистам.

"Очень хорошо. Мне нравится", - оценил подарок американский лидер.

На встрече Инфантино и Трампа обсуждалась подготовка к Чемпионату мира по футболу 2026 года, который США будут проводить совместно с Мексикой и Канадой.