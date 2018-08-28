В Киеве двоих мужчин задержали за кражу баяна и удочки (фото)

Преступниками оказались 28-летние киевляне, ранее судимые за аналогичные преступления.

В Киеве двоих мужчин задержали за кражу баяна и удочки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Путем взлома входной двери мужчины проникли в дом, откуда похитили вещи. За содеянное им грозит до шести лет лишения свободы.

В ходе реализации оперативной информации оперативники Днепровского управления полиции задержали двух местных жителей, которые обоснованно подозреваются в краже имущества собственников квартиры на улице Бойченко.

Как рассказал начальник криминальной полиции Алексей Маньковский, мужчины проникли в помещение с помощью лома. Оттуда они забрали музыкальный инструмент и рыбацкие принадлежности и скрылись.

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«Вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертизы. Правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 28-летние киевляне, ранее судимые за аналогичные преступления», - сообщил правоохранитель.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, за совершение которого им грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве ограбили известного российского музыканта.