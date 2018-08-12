Устали, как киевские мосты: в польском городе все полицейские ушли на больничный

В полиции утверждают – это никак не является забастовкой, поскольку в Польше полицейским запрещено бастовать.

Все полицейские польского города Камень-Поморский (Западно-поморское воеводство) ушли на больничный из-за хронической усталости.

Об этом сообщает портал Onet.pl со ссылкой на данные полицейского профсоюза, передает Европравда.

Читайте такжеУкраинец пытался вприсядку прокрасться в Польшу мимо пограничников

Похожая ситуация также в двух районах столицы воеводства городе Щецине. Так, на полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево - 70%.

В полиции утверждают - это никоим образом не является забастовкой (в Польше полицейским запрещено бастовать). Проблема возникла из-за недостаточной комплектацию участков.

Эта проблема обострилась в летний период, когда полицейские традиционно уходят в плановый отпуск. Как результат - офицеры полиции, которые не находились в отпуске, не смогли выполнять свои обязанности из-за переутомления.

В полиции утверждают, что если эта проблема не будет решена, подобные случаи могут стать регулярными.

Напомним, в прошлом году обслуживающий персонал Банка Англии, включая уборщиков и охранников, впервые за полвека вышел на забастовку. Причиной, по которой они устроили забастовку, стало повышение зарплаты, которое сотрудники учреждения посчитали "смехотворным".