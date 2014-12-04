Обладатель нобелевской медали продал ее за 4 миллиона долларов

86-летний Уотсон стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии, решившим продать свою награду, передают РИА Новости.

Кроме того, проданы за 300 тысяч долларов и рукописные тезисы, сделанные Уотсоном для своей речи на торжественной церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме 10 декабря 1962 года, а также рукопись и черновики его лекции за 200 тысяч долларов.

Сам ученый ранее заявил, что полученные средства он потратит на благотворительность.

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"Я с нетерпением жду момента, когда смогу сделать новые благотворительные пожертвования лаборатории Cold Spring Harbor, Чикагскому университету и кэмбриджскому Clare College, и таким образом внести свой вклад в сохранение академической среды, где превалируют глубокие идеи и порядочность", — сказал Уотсон, чье заявление цитирует аукционный дом.

Уотсон получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 году вместе со своими коллегами Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом за открытие структуры молекулы ДНК.