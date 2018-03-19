Был сильно испуган и кусался: в Киеве из вентиляции спасли енота (фото)

В стене было проделано отверстие, через которое из вентиляции получилось извлечь енота.

В многоэтажном жилом доме на Печерске из вентиляции вытащили енота. Животное недавно привезли в новую квартиру, оно испугалось при перевозке, поэтому и спряталось в вентиляционном канале.

Жители квартиры оперативно вызвали команду спасения животных, пишет Kyiv Animal Rescue Group в соцсети.

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"Енот не успел уйти по вентиляции в центральный канал (квартира находится на 17-м этаже, шансов на выживание в центральном канале было немного)", - говорится в сообщении.

Спасатели оперативно перекрыли выход в центральный канал, заблокировав проход за пределы квартиры. После чего при помощи перфоратора в стене было проделано отверстие, через которое из вентиляции получилось извлечь енота.

Енот был сильно испуган и кусался. После извлечения животное вернулось в свою комнату.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года на Буковине еноты устроили "пир" в магазине, животные нанесли убытки на 46 тысяч гривень.