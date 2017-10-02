На Буковине еноты устроили "пир" в магазине (фото)

Владелица одного из магазинов в городе Сторожинец Черновицкой области, открывая заведение, заметила беспорядок и двух незваных гостей.

С ее слов, у прилавка сидели два серых полосатых больших енота. Схватив веник, хозяйка хотела выгнать животных из магазина, передает Сторожинець.info.

Одно из них быстро выскочило на улицу, а другое, когда ему попытались помешать прыгнуть на прилавок, поцарапало женщине ногу.

Читайте такжеЕнот-"грабитель" хотел украсть сумку с продуктами прямо на глазах у хозяйки (видео)

Магазин закрыли на ревизию, и продавцы вместе с владелицей наводили там порядок, ведь по полу валялись объедки ковбас, сыров, разбитые бутылки спиртного и сладости.

Со слов владелицы магазина, животные нанесли убытков где-то на 46 тысяч гривень. Прямо напротив магазина раскладывается шатер передвижного цирка, поэтому сразу предположили, что еноты сбежали оттуда.

Но дрессировщик цирка отказался общаться с журналистами, однако удалось отыскать телефон приемной. Позже он сообщил, что цирковые животные никак не могли сбежать, и все претензии владелицы магазина категорически отрицает.

Ранее в Алматы енот тайком пробрался в квартиру, "помыл" посуду и убежал.