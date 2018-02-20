Сеть покорило видео с собакой, засыпающей под колыбельную
This good girl goes right to sleep when her dad sings her a lullaby. #pitbullsofig #pitbulllove #dogsofig
В сети опубликовано видео, в котором мужчина поет своей собаке колыбельную, под нее животное начинает засыпать.
Читайте такжеЧетырехлапый украинский диверсант: в Ялте пес оторвал от авто российский регистрационный номер (видео)Ролик опубликован в Instagram Thedodo. За кадром слышен мужской голос, который напоминает своей любимице, что уже время спать. Затем собачке поют колыбельную, а та начинает дремать.
"Эта хорошая девочка засыпает, когда ее папа поет ей колыбельную", - говорится в подписи к видеозаписи.
Как сообщал УНИАН, в Колумбии собака выкормила капуциновую обезьяну и подружилась с ней. Первая потеряла пятерых собственных новорожденных щенков, а обезьянку пограничники спасли от контрабандистов.