Сеть покорило видео с собакой, засыпающей под колыбельную

На момент публикации новости ролик с собачкой набрал более полумиллиона просмотров.

This good girl goes right to sleep when her dad sings her a lullaby. #pitbullsofig #pitbulllove #dogsofig Сообщение, распространен The Dodo (@thedodo) 19 Фев 2018 г. в 6:59 PST

В сети опубликовано видео, в котором мужчина поет своей собаке колыбельную, под нее животное начинает засыпать.

Читайте такжеЧетырехлапый украинский диверсант: в Ялте пес оторвал от авто российский регистрационный номер (видео)Ролик опубликован в Instagram Thedodo. За кадром слышен мужской голос, который напоминает своей любимице, что уже время спать. Затем собачке поют колыбельную, а та начинает дремать.

"Эта хорошая девочка засыпает, когда ее папа поет ей колыбельную", - говорится в подписи к видеозаписи.

Как сообщал УНИАН, в Колумбии собака выкормила капуциновую обезьяну и подружилась с ней. Первая потеряла пятерых собственных новорожденных щенков, а обезьянку пограничники спасли от контрабандистов.