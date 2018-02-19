В Колумбии собака усыновила обезьяну (видео)

18:43, 19 февраля 2018
Курьёзы
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Собака охотно приютила малыша, выкормила его, и теперь животных не разлучить. Обезьяну пытались вернуть в дикую природу, но каждый раз она крепко хваталась за пса и оба держали оборону против потенциальных разлучников.

Ранее сотрудники индийского лесного ведомства обнаружили на поляне в лесу дюжину мертвых обезьян. Вскрытие показало, что они погибли все вместе в одно мгновение в результате остановки сердца.

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Теги: #собака и обезьяна#усыновление обезьянв