"Минер" поезда в Крыму найден
17:01, 25 мая 2012Крым
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Почти шпионские страсти
Сотрудники правоохранительных органов установили личность человека, который 9 мая сделал ложное сообщение о минировании поезда сообщением «Симферополь - Киев», в результате которого тот отправился в столицу Украины с двухчасовым опозданием, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Звонил житель Симферополя, чтобы навести подозрение еа другого человека. Путем незаконного подключения к телефонному номеру конкурента он имитировал осуществление звонка с его номера», - говорится в пресс-релизе.
По делу, возбужденному по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса, проводится следствие. Устанавливается причастность к «минированию» других лиц.
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