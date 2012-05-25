"Минер" поезда в Крыму найден

Сотрудники правоохранительных органов установили личность человека, который 9 мая сделал ложное сообщение о минировании поезда сообщением «Симферополь - Киев», в результате которого тот отправился в столицу Украины с двухчасовым опозданием, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Звонил житель Симферополя, чтобы навести подозрение еа другого человека. Путем незаконного подключения к телефонному номеру конкурента он имитировал осуществление звонка с его номера», - говорится в пресс-релизе.

По делу, возбужденному по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса, проводится следствие. Устанавливается причастность к «минированию» других лиц.