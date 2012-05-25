Судак устроит курортный карнавал
13:51, 25 мая 2012Крым
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Городу "жаб" 1800 лет
Курортный карнавал планируют устроить в Судаке в честь 1800-летия основания города, сообщила пресс-служба мэрии.
Празднества состоятся 23 июня на центральных улицах города и набережной.
Начнет торжества парад карнавальных платформ, в котором будут участвовать жители города, курортники, музыкальные коллективы и приглашенные артисты.
Также пройдет ярмарка «Созвездие Судака», которая познакомит гостей праздника с народными промыслами и национальными кухнями. Будет организована выставка-продажа сувенирной продукции и мастер-классы.
Вечером на набережной состоится главный курортный парад, среди участников которого выберут «Короля карнавала».
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