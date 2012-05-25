Судак устроит курортный карнавал

13:51, 25 мая 2012
Крым
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Городу "жаб" 1800 лет

Курортный карнавал планируют устроить в Судаке в честь 1800-летия основания города, сообщила пресс-служба мэрии.

Празднества состоятся 23 июня на центральных улицах города и набережной.

Начнет торжества парад карнавальных платформ, в котором будут участвовать  жители города, курортники,  музыкальные коллективы и приглашенные артисты.

Также пройдет ярмарка «Созвездие Судака», которая познакомит гостей праздника с народными промыслами и национальными кухнями. Будет организована выставка-продажа сувенирной продукции и мастер-классы.

Вечером на набережной состоится главный курортный парад, среди участников которого выберут «Короля карнавала». 

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