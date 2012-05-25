Судак устроит курортный карнавал

Курортный карнавал планируют устроить в Судаке в честь 1800-летия основания города, сообщила пресс-служба мэрии.

Празднества состоятся 23 июня на центральных улицах города и набережной.

Начнет торжества парад карнавальных платформ, в котором будут участвовать жители города, курортники, музыкальные коллективы и приглашенные артисты.

Также пройдет ярмарка «Созвездие Судака», которая познакомит гостей праздника с народными промыслами и национальными кухнями. Будет организована выставка-продажа сувенирной продукции и мастер-классы.

Вечером на набережной состоится главный курортный парад, среди участников которого выберут «Короля карнавала».