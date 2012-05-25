Трудных подростков Евпатории сводили в суд

В Евпатории для группы так называемых «трудных» подростков в профилактических целях провели ознакомительную экскурсию в городской суд, сообщила пресс-служба мэрии.

Школьники посетили открытое судебное заседание, познакомились с делом, где в качестве обвиняемых фигурировали несовершеннолетние.

«Служба по делам детей совместно с центром социальных служб для семьи, детей и молодежи практикует новые методики правового воспитания подростков, - сообщает пресс-служба. - Такая форма работы с подростками является более действенной, чем теоретические занятия. Дети могут понять, какая ответственность грозит за совершение преступления».