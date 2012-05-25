Крым покажет кухню графа Воронцова

Экспозициюя «Воронцовская кухня», в рамках которой воссоздадут интерьер и предметы быта бывшей дворцовой кухни, откроется 26 мая в Алупкинском дворцово-парковом музее, сообщила его пресс-служба.

Экспозиция расположена трех залах и занимает более 100 квадратных метров.

В первом зале можно увидеть очаг, в котором сейчас установлена кухонная плита, буфет, два разделочных стола. «На столах показаны муляжи мясной, рыбной и прочей снеди, а также овощи и фрукты. Выставлена медная, стеклянная, фаянсовая, фарфоровая посуда и другая кухоннаю утварь на полках буфета и плите, - сообщили в пресс-службе. - За аналог взяты интерьеры кухни английского королевского дворца в Брайтоне».

Во втором зале экспонируется старинная кухонная мебель, в третьем - имитация кладовой со съестными запасами.

В витринах также можно увидеть муляжи поваренных книг, рецепты.