Менты, подкинувшие наркотик, "заработали" уголовное дело
18:36, 25 апреля 2012Крым
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"Выбивали" у жертвы деньги
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении трех работников Центрального райотдела милиции Симферополя, которые подкинули пакет с амфетамином, чтобы получить взятку за отказ в возбуждении уголовного дела по факту хранения психотропных веществ, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Правоохранители также применяли к жертве физическое насилие», - говорится в пресс-релизе.
Действия милиционеров квалифицированы как превышение полномочий, покушение на получение взятки, незаконное хранение наркотиков.
Они задержаны.
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