Менты, подкинувшие наркотик, "заработали" уголовное дело

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении трех работников Центрального райотдела милиции Симферополя, которые подкинули пакет с амфетамином, чтобы получить взятку за отказ в возбуждении уголовного дела по факту хранения психотропных веществ, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Правоохранители также применяли к жертве физическое насилие», - говорится в пресс-релизе.

Действия милиционеров квалифицированы как превышение полномочий, покушение на получение взятки, незаконное хранение наркотиков.

Они задержаны.