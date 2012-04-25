Единственная подлодка Украины наконец-то вышла в море (фото)

Подводная лодка Военно-морских сил Украины «Запорожье» покинула заводскую причальную стенку, где она находилась в ремонте и проводила швартовые испытания, и впервые, начиная с 1993 года, с использованием собственной силовой установки, в надводном положении вышла в Черное море, приступив к первому этапу ходовых испытаний, сообщил пресс-центр командования ВМС.

«При поддержке со стороны руководства государства, Министерства обороны и Генерального штаба Военно-Морские силы Украины вывели лодку в море, продемонстрировав тем самым, что выделенные на восстановление технической готовности корабля средства были израсходованы не зря», - отметил временно исполняющий обязанности командующего ВМС вице-адмирал Юрий Ильин.

Ранее были проведены швартовые испытания подлодки. Кроме того, с экипажем корабля проводились занятия, учения и тренировки.

Подводная лодка вошла в состав ВМС Украины в 1997 году в результате раздела Черноморского флота бывшего СССР.