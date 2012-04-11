"Крымтеплоснабжение" требует заплатить за горячие батареи

Задолженность потребителей за поставленное компанией "Крымтеплоснабжение" тепло составляет 34,5 млн гривен, из них большая часть - 26,7 млн гривен - долг населения, таковы данные на начало апреля, сообщила в среду пресс-служба предприятия.

"Среди абонентов довольно много тех, кто просто не хочет платить. В этом случае мы взыскиваем задолженность через суд. Тем же, кто оказался в сложном финансовом положении и может погасить накопившуюся задолженность сразу, мы готовы пойти навстречу. Им необходимо обратиться в абонентский отдел и выбрать наиболее подходящий для себя вариант реструктуризации задолженности", - заявила генеральный директор компании Валерия Герасимова.

Самые дисциплинированные плательщики "Крымтеплоснабжения" - бюджетные предприятия и организации. В Керчи потребители этой категории рассчитались на 100%, в Симферополе - на 81%, в Саках - на 73%.

Отопительный сезон в Симферополе и Керчи завершился 7-8 апреля, в Саках - 9. Решения о прекращении подачи тепла потребителям приняли местные органы власти в связи с установлением в течение трех дней среднесуточной температуры выше +8˚.